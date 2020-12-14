Fatih Karagümrük, İtalyan golcü Fabio Borini'yi transfer etti

Fatih Karagümrük, son olarak Hellas Verona forması giyen hücum oyuncusu Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından duyurdu. Borini, kariyeri boyunca Chelsea, Milan, Roma, Liverpool gibi dünya devlerinin formasını giydi.

Süper Lig'de yaz transfer sezonunda yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fatih Karagümrük, devre arası transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

İstanbul ekibi, kariyerinde Chelsea, Roma, Liverpool, Milan gibi takımların formasını giymiş olan ve son olarak Hellas Verona'da forma giyen hücum oyuncusu Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı.

Karagümrük'ün Twitter hesabından "The Italian Job" (İtalyan işi) başlığıyla yaptığı yaptığı açıklamada "Fabio Borini, Karagümrük'te ifadeleri yer aldı.

Kariyeri boyunca 288 resmi maçta görev alan Borini, 66 gol kaydederken 25 de asist yaptı.