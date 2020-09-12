Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti
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Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek sezona flaş bir skorla başladı. Günün bir diğer karşılaşmasında ise Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0'lık skorla geçti.

12.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:11

Süper Lig'in çiçeği burnunda ekibi Fatih Karagümrük, sezona fırtına gibi başladı. Kırmızı siyahlılar, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 4. dakikada Ervin Zukanovic, 56. dakikada Artur Sobiech ve 74. dakikada penaltıdan Erik Sabo kaydetti.

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Günün aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golleri 21. dakikada Davidson ile 90. dakikada Steven Caulker attı.

Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti
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