Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek sezona flaş bir skorla başladı. Günün bir diğer karşılaşmasında ise Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0'lık skorla geçti.

Süper Lig'in çiçeği burnunda ekibi Fatih Karagümrük, sezona fırtına gibi başladı. Kırmızı siyahlılar, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Fatih Karagümrük'ün gollerini 4. dakikada Ervin Zukanovic, 56. dakikada Artur Sobiech ve 74. dakikada penaltıdan Erik Sabo kaydetti. ALANYASPOR, SİVASSPOR'U RAHAT GEÇTİ Günün aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golleri 21. dakikada Davidson ile 90. dakikada Steven Caulker attı.