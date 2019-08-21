Fatih Karagümrük, Erdem Özgenç'i transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Erdem Özgenç'i kadrosuna kattı.

21.08.2019 16:52
Fatih Karagümrük, Erdem Özgenç'i transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Erdem Özgenç'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız bir transferi daha sonlandırdı. Uzun yıllar Türkiye Süper Ligi'nde birçok kulübün formasını giyen Erdem Özgenç, artık TFF 1. Lig'de Karagümrük için ter dökecek." ifadeleri kullanıldı.

Sağ bek mevkisinde oynayan 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Boluspor, Karabükspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.

Kaynak: AA
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