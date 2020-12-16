Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti
Fatih Karagümrük Kulübü, 2 sezon İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Wahda takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, Emre Çolak'ın transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALADI
Açıklamada, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da yer aldığı törende Emre Çolak'ın resmi sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek Emre Çolak'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Kariyerine Galatasaray'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, son olarak İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Deportivo La Coruna'da forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük