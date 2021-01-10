Fatih Karagümrük, 3 haftalık galibiyet hasretini Konya maçında sona erdirdi
Süper Lig'de 18. hafta maçında Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra galip geldi.
Süper Lig'de 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Andrea Bertolacci ve 81. dakikada Badou Ndiaye kaydetti. İttifak Holding Konyaspor'un tek golü 84. dakikada Marko Jevtovic'ten geldi.
3 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ
Ligde 3 maç sonra kazanan Fatih Karagümrük puanını 24'e yükseltti. İttifak Holding Konyaspor 22 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak.