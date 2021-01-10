Fatih Karagümrük, 3 haftalık galibiyet hasretini Konya maçında sona erdirdi
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Fatih Karagümrük, 3 haftalık galibiyet hasretini Konya maçında sona erdirdi

10.01.2021 15:32 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:37
Fatih Karagümrük, 3 haftalık galibiyet hasretini Konya maçında sona erdirdi

Süper Lig'de 18. hafta maçında Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra galip geldi.

Süper Lig'de 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Andrea Bertolacci ve 81. dakikada Badou Ndiaye kaydetti. İttifak Holding Konyaspor'un tek golü 84. dakikada Marko Jevtovic'ten geldi.

3 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Ligde 3 maç sonra kazanan Fatih Karagümrük puanını 24'e yükseltti. İttifak Holding Konyaspor 22 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak.

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