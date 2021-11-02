Fatih Aydın kimdir? Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın kimdir?
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Uruguay, Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ı Türkiye'ye iade etmeyi kabul etti. Fatih Aydın, Türkiye'ye getirilecek. Peki Fatih Aydın kim?
Çiftlik Bank'ın kurucusu ' Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın firari ağabeyi sanık Fatih Aydın geçtiğimiz temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istemişti.
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ve Türk makamlarına iadesi tamamlanan ağabeyi Fatih Aydın bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Fatih Aydın'ın 18.25'te İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.
FATİH AYDIN KİMDİR?
Fatih Aydın, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi, Çiftlikbank'ın yöneticilerinden biridir. Fatih Aydın, Çiftlikbank soruşturması kapsamında ''Bankacılık kanununa aykırılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık'' suçlarından firari olarak aranıyordu.