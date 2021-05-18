Fatih Altaylı: ultrAslan, Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup

Geçen gün ünlü futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, ultrAslan taraftar grubuna mensup olduğunu iddia eden kişiler tarafından saldırı girişimine maruz kalmıştı. Yaşanan olayların ardından Fatih Altaylı katıldığı bir canlı yayında sert açıklamalarda bulundu. Altaylı, "Bunlar mafyalaşmış bir grup. Sedat Peker'le kol kola gezen adamlar. ultrAslan Galatasaray'a bulaşmış bir virüstür" ifadelerini kullandı.

Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu yayında ultrAslan'ı eleştirmesinin ardından çıkışta saldırı girişimine uğramıştı. Yaşanan saldırıyı Fatih Altaylı, Bloomberg HT ekranlarında çok sert eleştirdi. Galatasaray'ın en büyük taraftar grubuna mafya diyen Altaylı, ultrAslan'la devletin mücadele etmesi gerektiğini savundu.

Fatih Altaylı'nın açıklamaları şöyle:

"BİR ÇAKAL GRUBU"

"Bunlar mafyalaşmış bir grup. Sedat Peker'le kol kola gezen adamlar. Bir çakal grubu. Bunlarla bizim değil, devletin mücadele etmesi lazım. ultrAslan Galatasaray'a bulaşmış bir virüstür. Bu virüs başlangıçta zararsız gibi görünse de, daha sonra kendi içinde mutasyon geçirerek çok tehlikeli ve bulaşıcı bir hale gelmiştir. Bu virüsten Galatasaray'ı temizlemek lazım! Ama ben hiçbir yönetim kurulu üyesinde bu cesareti görmüyorum."