Fatih Altaylı: Sen ne utanmaz adammışsın Mustafa Cengiz, ar damarın var mı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Altaylı: Sen ne utanmaz adammışsın Mustafa Cengiz, ar damarın var mı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, Mustafa Cengiz yönetiminin aldığı erteleme kararını protesto ediyor. Kulüp üyeleri Whatsap grupları ve mail gruplarında "Yönetim istifa" çağrısında bulundular. Fatih Altaylı da Mustafa Cengiz'i ağır eleştirdi. Altaylı sosyal medyadan, "Başkanlık koltuğunu işgal eden zat imza toplayıp aday olamayınca seçimi iptal etti. Sen ne utanmaz bir adammışsın Mustafa Cengiz. Seçeceğimiz adamlarda ar damarı var mı önce onu kontrol edelim" paylaşımı yaptı.

Başkan Mustafa Cengiz'e yönelik söylemlerinden dolayı kulüpten ihraç edilen eski yönetici ve ünlü gazeteci Fatih Altaylı, mahkemelik olduğu Başkan için yine sert sözler sarf etti. Ancak Altaylı cephede bu kez tek savaşmıyor. Galatasaray'da seçimin iptaline Cengiz'in kendi yönetimi bile tepkili. Fatih Altaylı da bu kararı sert dille eleştirdi.

Fatih Altaylı: Sen ne utanmaz adammışsın Mustafa Cengiz, ar damarın var mı

"BU BİZE DERS OLSUN"

Altaylı sosyal medya hesabından, "Galatasaray'ın başkanlık koltuğunu işgal eden adapsız zat imza toplayıp aday olamayınca seçimi iptal etti. Sen ne utanmaz bir adammışsın Mustafa Cengiz. Bu bize ders olsun. Başkan seçeceğimiz adamlarda ar damarı var mı önce bir kontrol edelim. İstenmiyorsun Cengiz" paylaşımı yaptı.

Fatih Altaylı: Sen ne utanmaz adammışsın Mustafa Cengiz, ar damarın var mı
Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti
Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti
Burak Elmas: Devlet adına niyet okuyarak iptal olamaz
Burak Elmas: Devlet adına niyet okuyarak iptal olamaz
Galatasaray taraftarları iptal edilen başkanlık seçiminden sonra ateş püskürdü: İstenmiyorsun Mustafa Cengiz
Galatasaray taraftarları iptal edilen başkanlık seçiminden sonra ateş püskürdü: İstenmiyorsun Mustafa Cengiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Seda Sayan Serdar Ortaç
Spor Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih Altaylı: Sen ne utanmaz adammışsın Mustafa Cengiz, ar damarın var mı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:27:18. #1.14#

title