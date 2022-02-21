Fatih Altaylı'dan kıyameti koparan sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Burak Elmas'la program yapan Galatasaraylı gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medyadan çok ağır sözlerle yönetim politikasını eleştirdi.

YERDEN YERE VURDU

Fatih Altaylı, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Eric Pulgar'ı yerden yere vurdu. Pulgar transferi için çok ağır ifadeler kullandı.

"BÜYÜK DOLANDIRICI"

Altaylı'nın Pulgar paylaşımında, "Bu Pulgar'ı Galatasaray'a kim itelediyse helal olsun. Bu çocuk futbolcu falan değil. Tek bir pas tek bir olumlu hareketi yok. Bunu Galatasaray'a satan menajerin Netflix'te belgeseli yapılır yakında, büyük dolandırıcı diye" ifadelerini kullandı.

APAR TOPAR SİLDİ

Fatih Altaylı, bu paylaşımını jet hızıyla kaldırdı. Pulgar transferi için ağır ifadeler kullanan Altaylı'nın kısa süre içinde attığı gönderiyi kaldırması dikkat çekti.