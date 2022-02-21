Fatih Altaylı'dan kıyameti koparan sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır
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Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Göztepe maçında ilk 11 başlayan yeni transfer Eric Pulgar'ın performansını yerden yere vurdu. Altaylı'nın Pulgar transferi için kullandığı ağır ifadeler sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz haftalarda Başkan Burak Elmas'la program yapan Galatasaraylı gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medyadan çok ağır sözlerle yönetim politikasını eleştirdi.
Fatih Altaylı, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Eric Pulgar'ı yerden yere vurdu. Pulgar transferi için çok ağır ifadeler kullandı.
Altaylı'nın Pulgar paylaşımında, "Bu Pulgar'ı Galatasaray'a kim itelediyse helal olsun. Bu çocuk futbolcu falan değil. Tek bir pas tek bir olumlu hareketi yok. Bunu Galatasaray'a satan menajerin Netflix'te belgeseli yapılır yakında, büyük dolandırıcı diye" ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı, bu paylaşımını jet hızıyla kaldırdı. Pulgar transferi için ağır ifadeler kullanan Altaylı'nın kısa süre içinde attığı gönderiyi kaldırması dikkat çekti.