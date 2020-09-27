Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi
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Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi

27.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:07

Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig'in 3. hafta maçına Fatih Aksoy ile Fırat Aydınus'un diyaloğu damga vurdu. Fatih Aksoy'un "VAR'ı bekleme, ofsaytsa kaldır bayrağı hocam" isyanına Aydınus "Sana bir şey demiyorum diye çok konuşuyorsun, yapma canımın içi" şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan ilginç diyalog kameralara yansıdı.

Alanyaspor forması giyen Fatih Aksoy, bir pozisyon sonrasında hakem Fırat Aydınus'a tepki göstererek "Hocam VAR'ı bekleme, ofsaytsa kaldır bayrağı ya" dedi. Aksoy'un bu sözleri üzerine Aydınus, "Fatih, Fatih... Bak sana bir şey söylemiyorum diye çok konuşuyorsun. Yapma canımın içi" diyerek genç futbolcuyu uyardı.

"CANIM, OFSAYTIN ŞEKLİ DEĞİŞTİ"

"Pardon hocam diyerek" Aydınus'tan özür dileyen Fatih Aksoy, özrüne rağmen "Hocam pozisyon ofsayt ama" diyerek isyanını sürdürdü. Tecrübeli hakem ise Aksoy'a "Canım, ofsaytın şekli değişti artık" şeklinde yanıt vererek tartışmaya noktayı koydu.

Mücadelenin seyircisiz oynanması nedeniyle futbolcuların ve hakemlerin diyalogları kameralara net bir şekilde yansırken, Fatih Aksoy ile Fırat Aydınus'un konuşması sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Fatih Aksoy'un 'Ofsaytsa kaldır bayrağı' isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi
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