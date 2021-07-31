Fasulye fiyatı ile hem üreticisinin hem de esnafın yüzünü güldürmeye başladı
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Fasulye fiyatı ile hem üreticisinin hem de esnafın yüzünü güldürmeye başladı

Fasulye fiyatı ile hem üreticisinin hem de esnafın yüzünü güldürmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde alım fiyatlarından dolayı dert yakının fasulye üreticisi yüzü bu hafta fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde alım fiyatlarından dolayı dert yakının fasulye üreticisi yüzü bu hafta fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı. Ürünlerini tarladan satmak için pazara getiren üreticiler fasulyenin kilosunu 4-4.5 lira arasında değişen fiyatlarla satmaya başladı.

İlçede Bu yıl 2 bin 950 dekar alanda ekimi yapılan fasulyeyi zor şartlar altında yetiştiren fasulye üreticiler geçtiğimiz haftalarda alım fiyatlarının düşmesinden dolayı sıkıntılı zamanlar yaşarken bu hafta ise tablo tam tersine döndü. Fiyatların yükselmesi ile rahat bir nefes aldıklarını ifade eden fasulye üreticisi Ümit Karakaya, çiftçinin talihinin döndüğünü kaydederek, "Fasulye üç buçuk ile 5 lira arasında satılmaya başlandı, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah fiyatlar geri düşmez. Bugün malımız 4 liraya verdik, bu da bizi çok mutlu etti" dedi.

Esnafında, üreticinin de yüzü gülüyor

Fasulye Komisyoncusu Mehmet Ali Resuloğlu fiyatların yükselmesi ile üreticilerin tüccarlara mal satmaya başladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Üreticiler tüccarlarda mal satmaya başladı, satışlarda hızlanma var. Ama ilerideki fiyat durumları nasıl seyreder onu şuanda bilemiyoruz. Şu anda halkın yüzü gülüyor fiyatlar güzel, esnafın da yüzü gülüyor Fiyatlar 4-4,5 bandında devam ederse köylünün yüzü güler. İstanbul'da fiyat 5 lira ile 4.5 lira gibi dün biraz fiyatlarını ağır olması bir tık da olsa 4 liraya kadar çekildi ama artacağını düşünüyoruz. - AFYONKARAHİSAR

Fasulye fiyatı ile hem üreticisinin hem de esnafın yüzünü güldürmeye başladı
Fasulye fiyatı ile hem üreticisinin hem de esnafın yüzünü güldürmeye başladı
Fasulye fiyatı ile hem üreticisinin hem de esnafın yüzünü güldürmeye başladı
Fasulye fiyatı ile hem üreticisinin hem de esnafın yüzünü güldürmeye başladı
Fasulye fiyatı ile hem üreticisinin hem de esnafın yüzünü güldürmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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