: Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e sert sözler: Eli sıkılacak adam değil

20.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:14

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında karşılaştığı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in elini sıkmayan eski başkan Faruk Süren, eleştirilere yanıt verdi.

Çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Süren, "Elim ve omzum sakattı. Geçici bir tedaviden sonra bir müddet oynatmamam lazımdı. Bu durumu da kendisine anlattım. Ama arkadaş nasıl algılamak istiyorsa öyle algılasın. Aslında eli sıkılacak adam değil. İnsan küfredeceği adamla el sıkışmaz" ifadelerini kullandı.

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