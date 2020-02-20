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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e sert sözler: Eli sıkılacak adam değil

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, Mustafa Cengiz'in elini sıkmamasıyla ilgili, "Elim ve omzum sakattı. Geçici bir tedaviden sonra bir müddet oynatmamam lazımdı. Bu durumu da kendisine anlattım. Ama arkadaş nasıl algılamak istiyorsa öyle algılasın. Aslında eli sıkılacak adam değil" dedi.

20.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:14
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e sert sözler: Eli sıkılacak adam değil

1905 Derneği'nin açılışında karşılaştığı Başkanı 'in elini sıkmayan eski başkan , eleştirilere yanıt verdi.

Çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Süren, "Elim ve omzum sakattı. Geçici bir tedaviden sonra bir müddet oynatmamam lazımdı. Bu durumu da kendisine anlattım. Ama arkadaş nasıl algılamak istiyorsa öyle algılasın. Aslında eli sıkılacak adam değil. İnsan küfredeceği adamla el sıkışmaz" ifadelerini kullandı.

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Haber Videosu

: Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e sert sözler: Eli sıkılacak adam değil
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HABER YORUMLARI (2)

  • RECEP:
    arkadaşlar siz istediniz de biz yok mu dedik helal olsun arkadaş ve kurmaylarının farkı yıllarca bu işi yapanlardan farklı değil ufak bir fark varsa oda işlerini başkalarına havale etmeden kendilerinin bizzat ilgilenmesi ve egosuz çalışmalarıdır şunuiyibilmek gerekirki hiçbir insan diğerinden değişik yaratılmamıştır ama heryiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. neticede olay o yogurdu ağzına yüzüne bulaştırmadam yiye bilmektir. kişi için değilse bile bulunduğu konuma saygı gösterilmelidir.
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