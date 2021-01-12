Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek
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Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek

12.01.2021 11:34 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:41

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarına hız verdi. Gündemin ana maddesi ise Falcao. Yönetimin yollarını ayırmayı planladığı Kolombiyalı futbolcu, yönetime sürpriz bir teklifte bulundu. Falcao, G.Saray'dan alması gereken paranın yüzde 65'ini aldığı takdirde sözleşmesini feshedeceğini söyledi.

Galatasaray, geldiği günden bu yana bir türlü randıman vermeyen ünlü golcü Radamel Falcao'dan kurtulmak için masaya oturdu, Kolombiyalı futbolcu da karşı teklifini sundu.

Bu sezon sadece 8 maçta kendini gösterebilen, son olarak sahaya çıktığı Antalyaspor karşılaşmasında ancak yarım saat forma giyebilen Falcao'nun yine sakatlandığı, geriye dönüşünün 1.5-2 ayı bulabileceği dile getirilmişti. Teknik Direktör Fatih Terim, golcü oyuncuya izin verdiğini belirterek, tedavi için önümüzdeki günlerde İspanya'ya gideceği açıklandı.

ALMASI GEREKEN ÜCRETİN YÜZDE 65'İNİ İSTEDİ

Bu yolculuk öncesinde sarı-kırmızılı yönetim, Falcao ile bir görüşme gerçekleştirdi. Golcü futbolcuya, "Kendine kulüp bul, sözleşmeni feshedelim. Giderken de saha kolaylık gösterelim" önerisinde bulundu.

31 Mayıs 2022'ye kadar mukavelesi devam eden sarı-kırmızılı oyuncu, bunu kabul edebileceğini ancak şartlarının bulunduğunu dile getirdi.

Yıllık 5 milyon euro garanti paraya oynayan Radamel Falcao, fesihten sonra alması gereken ücretin yüzde 65'inin ödenmesi durumunda Galatasaray ile yollarını ayırabileceğini dile getirdi.

4 MİLYON 850 BİN EURO

Kısacası, 1.5 yıllık süreçte elde edeceği 7.5 milyon euro yerine, 4 milyon 875 bin euro verilmesi durumunda sözleşmesini sona erdirebileceğini açıkladı.

HENÜZ CEVAP VERİLMEDİ

Yeni transferler için oyuncu gönderme zorunluluğu bulunan Galatasaray'ın, Falcao'nun bu önerisine şu anda bir cevap vermediği öğrenildi.

Gönderilmesi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu için ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede. Öte yandan David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübünde teknik direktörlük koltuğuna İngiltere Kadın Milli Takımı'nın hocası Phil Neville getiriliyor.

(Milliyet)

Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek
Haber Yorumları (2)
HAHAHA: yolunacak çok kaz var
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LİON: Vay efendim ondan sonra bu koca koca kulüpler borç batağın da basiretsiz amatör yöneticiler yüzünden bu halde türk futbolu, artık vazgeçin bu eskiden yıldız oyunculardan kendi yıldızlarını bulup pazarlayın
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