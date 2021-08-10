Falcao, taraftarların statta eşine yönelik yaptığı tezahürattan sonra ayrılma kararı aldı
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Falcao, taraftarların statta eşine yönelik yaptığı tezahürattan sonra ayrılma kararı aldı

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Aldığı ücret sebebiyle gitmekte zorluk çıkaran Radamel Falcao, eşine karşı gösterilen tepki sonrası ayrılma kararı aldı. St. Johnstone maçında Falcao'yu yüzlerce kişi protesto etti. Yumruk şova hep en başta davet edilen Kolombiyalı forvet, bu kez tribüne en son gelen isimdi. Falcao'ya taraftarlar bu kez tepki gösterdi. Eşi Lorelei Taron'un olduğu tribüne de 'Bay bay Falcao' diye tempo tutuldu. Bunun ardından Falcao stadı üzgün bir şekilde terk etti. Ayrılık işlemlerini hızlandırdı.

Bileti kesilen Radamel Falcao'nun ayrılık süreci bir hayli yavaş ilerliyor. Ancak St. Johnstone maçında yaşananlar her şeyi değiştirdi. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Falcao'yu takımda görmek istemeyen taraftarlar, eskiden ilk başta çağırdığı futbolcuyu bu kez en son çağırdı. Falcao'ya burada tepki gösterildi. Ardından eşi Lorelei Taron da tepkilerden nasibini aldı.

Falcao, taraftarların statta eşine yönelik yaptığı tezahürattan sonra ayrılma kararı aldı

"BAY BAY FALCAO"

Falcao'nun eşinin olduğu tribüne doğru "Bay bay Falcao" diye tempo tutuldu. Bundan haberdar olan Falcao, eşiyle birlikte ayrılma kararı aldı. Bu hafta Falcao'nun menajerlik şirketiyle Galatasaray masaya oturacak. Böylece Falcao'nun Galatasaray serüveni sona erecek.

Falcao, taraftarların statta eşine yönelik yaptığı tezahürattan sonra ayrılma kararı aldı
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