Falcao için flaş iddia! 6 yıllık evini boşalttı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Falcao transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı golcünün 6 yıldır yaşadığı Monte Carlo'daki evini boşalttığı ve bir otele yerleştiği öğrenildi.

08.08.2019 12:14
Falcao için flaş iddia! 6 yıllık evini boşalttı

Galatasaray'ın Falcao transferi için yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, önceki gece eşi Ayşe Bulut ile birlikte Kolombiyalı yıldız ve eşi Lorelei Taron'u Monaco'daki evlerinde konuk edip baş başa yemek yedi.

6 YILDIR YAŞADIĞI EVİNİ BOŞALTTI

Bu görüşmede aradaki bütün pürüzlerin giderilmesi sonrasında Falcao'dan çok flaş bir hamle geldi. Yıldız futbolcu, Monte Carlo'da 6 yıl önce taşındığı evi boşalarak bir otele yerleşti.

ÜÇ YILLIK İMZAYI ATACAK

Takvim'de yer alan habere göre; Yaşanan gelişmeleri takip eden Falcao, Monaco forvet transferi yapar yapmaz ilk uçakla İstanbul'a gelecek. Ardından da kendisini 3 yıllığına G.Saraylı yapacak imzayı atacak.

MONACO 2 FORVETLE TEMASTA

Fransız basınına göre Monaco, Ben Yedder ve Mitchy Batshuayi'nin transferi için uğraşıyor. Hem Galatasaray hem Falcao, Monaco'nun bir an önce forvet almasını bekliyor.

JARDIM: BU KONUYA KARIŞMIYORUM

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Falcao'nun takımda kalmasını istediğini söyledi. Ancak Jardim, "Falcao neler düşündüğünü açıkladı. Bu konuyu yönetime bıraktım, karışmıyorum" diye konuştu.

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YORUMLAR (8)

  • HARUN KALECİ DEĞİLDİR:
    Harun bırakın Fenerbahçeyi 3. lig ayarında bir kaleci bile değil bunu sağır değil kör sultan bile görüyor yetkililer neden görmüyor yada torpili nedir bu adamın?
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  • NİRVANA:
    3 yıllık 20 mly euronun üstünde bir maliyet çıkacak . İlk yıl alkışlanır . 2. yıl homurtular başlar . 3. yıl yuhalanır . Hamit Altıntop da yılda 4 mly Eurodan 3 yıllık kontratla geldiğinde 32 yaşındaydı . 34 olunca yuhalandı . Geldiğinde çok havalı gelmişti , aynı Falcao gibi . Kariyeri de Falcoadan daha ileri idi .
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  • ACIDIM:
    Kardeş selam, dolgun ücret ile gelip bana hergün bu gibi şeyler saçmalar mısın? yol yemek sigorta 6 ayda bir 4 maaş ikramiye. Ama bir şartla ! ne içtiğini söyleyeceksin beraber içicez.
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