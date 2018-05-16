Fakıbaba, İthalatı Durduran İsrail'e Sert Çıktı: Bizim İçin Anlam İfade Etmiyor

İsrail'in Türkiye'den yaptığı tarım ithalatını dondurma kararına hükümetten ilk yorum geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "İthalatı durdurmaları bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur yapmasak ne olur?" dedi.

"BİZİM İÇİN HİÇBİR ANLAM İFADE ETMİYOR"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TRT Haber'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in dün yaptığı 'Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını donduruyoruz' açıklaması ile ilgili, "İthalatı durdurmaları bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur yapmasak ne olur?" ifadelerini kullandı.