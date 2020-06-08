Faiz oranlarına göre Konut kredisi hesaplama!
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Faiz oranlarına göre Konut kredisi hesaplama!

Geçtiğimiz günlerde kamu bankaları tarafından verilen 10 yıl ve 15 yıl vadeli konut kredisi kampanyasında 12 ay geri ödemesiz olmak üzere kredi hesaplama..

Faiz oranlarına göre Konut kredisi hesaplama!
08.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:44

Konut kredisi hesaplamasına, kamu bankaları tarafından verilen düşük konut kredileri nedeniyle büyük rağbet görüyor. Sıfır konutlarda yüzde 0,64 ikinci el konutlarda ise yüzde 0,74 kredi faizinin uygulanacağı krediler farklı vadelerde kullanılabiliyor.

Sıfır konut ve ikinci el konutlarda konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?

Ziraat Bankası'nın "kredi hesaplama" bölümünden konut kredisi olanı seçip, dilediğiniz kredi tutarını,faizini ve vadeyiseçerek kredinizi hesaplayabilirsiniz.

Faiz oranlarına göre Konut kredisi hesaplama!

Ziraat Bankası Konut Kredi hesaplamak için tıklayınız!

Halk Bankası Konut Kredi hesaplamak için tıklayınız!

Vakıf Bank Konut Kredi hesaplamak için tıklayınız!

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