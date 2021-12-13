Fahrettin Koca müjdeli haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak - Haberler Ekonomi
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Fahrettin Koca müjdeli haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak

Fahrettin Koca müjdeli haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa 10 bin 348 hemşire, bin 600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni olmak üzere 20 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir. Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek" ifadesini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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