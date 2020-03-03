Fabrizio Ravanelli'den Harika Freekick Golü

03.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:21

Fabrizio Ravanelli Derby County'nin 2000-01 Premier Lig sezonunda Blackburn Rovers'la Pride Park'ta oynadıkları maçta inanılmaz bir freekick golü atıyor. İtalyalı ortasaha oyuncusu Ravanelli, çok düzgün bir vuruşla Blackburn ağlarına füze gönderiyor ve takımının 2-1'lik galibiyetine katkı sağlıyor.