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Fabrika gibi çalışan ilçeden günde 100 ton hamsi Anadolu'ya sevk ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Fabrika gibi çalışan ilçeden günde 100 ton hamsi Anadolu'ya sevk ediliyor

Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçı barınağına kamp kuran balıkçılar, günde 100 ton hamsiyi Anadolu'ya sevk ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçı barınağına kamp kuran balıkçılar, günde 100 ton hamsiyi Anadolu'ya sevk ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı olan sahil ilçelerinden Akçakoca'ya gelen balıkçı gırgırları, 1 Eylül'de açılan balık avı sezonu ile birlikte adeta bir fabrika gibi çalışıyor. 50 ile 60 kişi çalıştıran balıkçı gırgırları, denizden kasalarla balıkla dönerek günde 100 ton hamsiyi Anadolu'nun çeşitli illerine sevk ediyor. Balıkçı barınağına yanaşan tırlar ve kamyonlar, yüklenen balıklarla sabahın erken saatlerinde yola çıkarak Anadolu'nun dört bir yanına balık yetiştiriyor.

Karadeniz Bölgesi genelinden teknelerin Akçakoca'ya kamp kurduklarını ve her bir teknenin fabrika gibi çalıştığını söyleyen Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, "Balıkçı teknelerinin her birinde 50 ile 60 kişi çalıştırarak istihdam ediyoruz. Bu çalışan balıkçılar, karaya adım attıklarında her türlü ihtiyaçlarını Akçakoca esnafından karşılıyorlar. Ekmeğinden iç çamaşırına kadar tüm ihtiyaçlarını Akçakoca'dan karşılıyorlar" dedi.

"Günde 100 ton hamsi çıkarılıyor"

Av sezonunda hamsi avının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Karakaş, "Henüz havaların tam soğumamasına rağmen günde 100 ton hamsi çıkarılıyor ve Anadolu'ya sevk oluyor. Balıkçılık sektörü hem istihdam olarak hem de ekonomi olarak ülkemize büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca Akçakoca ilçemize büyük ekonomik katkı sağlamaktadır. Akçakoca Balıkçı Barınağı'nın küçük olması sebebiyle mağdur oluyoruz. Daha büyük bir balıkçı barınağına ihtiyacımız var" diye konuştu. - DÜZCE

Fabrika gibi çalışan ilçeden günde 100 ton hamsi Anadolu'ya sevk ediliyor

Fabrika gibi çalışan ilçeden günde 100 ton hamsi Anadolu'ya sevk ediliyor

Fabrika gibi çalışan ilçeden günde 100 ton hamsi Anadolu'ya sevk ediliyor

Fabrika gibi çalışan ilçeden günde 100 ton hamsi Anadolu'ya sevk ediliyor

Fabrika gibi çalışan ilçeden günde 100 ton hamsi Anadolu'ya sevk ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Fabrika gibi çalışan ilçeden günde 100 ton hamsi Anadolu'ya sevk ediliyor - Haberler Ekonomi
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