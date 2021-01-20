Fabrice Nsakala, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor
20.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:18
Fabrice Nsakala; Necip Uysal ve Dorukhan Toköz'e karşı Türkçeye Giriş:101 programında ter döktü. Türkçe kelimeleri okunuşunu ve anlamını öğrenen Kongolu oyuncunun telaffuzları, keyifli anlara sahne oldu.
Fabrice Nsakala; Necip Uysal ve Dorukhan Toköz'e karşı Türkçeye Giriş: 101 programında ter döktü. Türkçe kelimeleri okunuşunu ve anlamını öğrenen Kongolu oyuncunun telaffuzları, keyifli anlara sahne oldu.
Kaynak: Dugout