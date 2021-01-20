Fabrice Nsakala, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fabrice Nsakala, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor

20.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:18

Fabrice Nsakala; Necip Uysal ve Dorukhan Toköz'e karşı Türkçeye Giriş:101 programında ter döktü. Türkçe kelimeleri okunuşunu ve anlamını öğrenen Kongolu oyuncunun telaffuzları, keyifli anlara sahne oldu.

Fabrice Nsakala; Necip Uysal ve Dorukhan Toköz'e karşı Türkçeye Giriş: 101 programında ter döktü. Türkçe kelimeleri okunuşunu ve anlamını öğrenen Kongolu oyuncunun telaffuzları, keyifli anlara sahne oldu.

Fabrice Nsakala, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Vladimir Putin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Stjepan Tomas Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fabrice Nsakala, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 13:18:41. #1.15#
title