F1 hangi kanalda, F1 canlı izleme linki var mı? F1 nereden izlenir?

27 Temmuz 2025 Pazar günü düzenlenecek Belçika Grand Prix'sinde, McLaren'in genç yıldızı Oscar Piastri'nin liderlik koltuğunu koruma çabası, Lando Norris ve Max Verstappen'in kıyasıya mücadelesiyle doruk noktasına ulaşacak. 7,004 kilometrelik efsanevi pistte 44 tur sürecek yarış, sprint etapları ve sıralama seanslarıyla dolu dolu bir hafta sonu sunarken, Toprak Razgatlıoğlu'nun WSBK'daki başarısıyla yükselen Türkiye'deki motor sporları ilgisini daha da artıracak. Bu büyük organizasyon, canlı yayınla anbean takip edilebilecek. F1 hangi kanalda, F1 canlı izlemelinki var mı? F1 nereden izlenir?

FORMULA 1 BELÇİKA GP SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği yarış, 27 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16:00'da start alacak. Spa-Francorchamps pistinde gerçekleşecek bu önemli etap, beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca F1 TV platformu üzerinden araç içi kamera görüntüleri ve canlı verilerle yarış keyfi zirveye taşınabilecek. Bu sezon 460 puanla lider konumda bulunan McLaren, Piastri (234 puan) ve Norris (226 puan) ile takımlar sıralamasında fark yaratıyor. Verstappen ise 165 puanla geri dönüş mücadelesini sürdürüyor. Britanya GP'de sürpriz bir podyum gören Nico Hülkenberg'in formu ise heyecana yeni bir boyut katıyor.

F1 HEYECANI İSTANBUL'DA PADOK CLUB İLE CANLANIYOR

Yarış atmosferini yerinde yaşamak isteyenler için İstanbul'da Padok Club, dev ekranlar eşliğinde F1 izleme partileri düzenliyor. İzleyicilere özel simülasyon turnuvaları ve eğlenceli F1 Trivia yarışmaları ile etkinlikler adeta festival havasında geçecek. Motor sporları meraklıları, bu deneyimle hem yarışın temposuna ortak olacak hem de yarış dışı aktivitelerle unutulmaz anlar yaşayacak.

F1 BELÇİKA GP CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

27 Temmuz 2025'te gerçekleşecek olan Formula 1 Belçika GP, beIN Sports 4 kanalından canlı izlenebilecek. Aynı zamanda tüm yarış hafta sonu boyunca sıralama turları, antrenman seansları ve sprint yarışları F1 TV dijital platformunda kesintisiz yayınla takip edilebilecek. Spa-Francorchamps pistinde Lando Norris ile Max Verstappen arasındaki rekabetin damga vurması beklenen yarış, ekran başındaki izleyicilere unutulmaz bir mücadele sunacak.