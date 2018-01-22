F İstanbul'u "Uğur Böceği" Açacak!
Türkiye İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde 15-25 Şubat tarihlerinde İstanbul'da, 1-4 Mart tarihlerinde ise Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin açılış filmi "Uğur Böceği."
Türkiye İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde 15-25 Şubat tarihlerinde İstanbul'da, 1-4 Mart tarihlerinde ise Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin açılış filmi "Uğur Böceği."
Kaynak: Dunya.com