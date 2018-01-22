F İstanbul'u "Uğur Böceği" Açacak!

Türkiye İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde 15-25 Şubat tarihlerinde İstanbul'da, 1-4 Mart tarihlerinde ise Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin açılış filmi "Uğur Böceği."

F İstanbul'u

Türkiye İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde 15-25 Şubat tarihlerinde İstanbul'da, 1-4 Mart tarihlerinde ise Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin açılış filmi "Uğur Böceği."

Kaynak: Dunya.com

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