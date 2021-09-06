Fenerbahçe'yle yolları ayıran Caner Erkin'den duygusal veda paylaşımı! Yağmur gibi beğeni yağdı

4 yıl aradan sonra döndüğü Fenerbahçe'yle 2. kez yollarını ayırarak Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin, duygusal bir veda mesajı yayınladı. Milli futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çubuklu altında yaşadığım şampiyonlukları, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlardan bu açıklamalara kısa süre içinde binlerce beğeni geldi.