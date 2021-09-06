Fenerbahçe'yle yolları ayıran Caner Erkin'den duygusal veda paylaşımı! Yağmur gibi beğeni yağdı
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Fenerbahçe'yle yolları ayıran Caner Erkin'den duygusal veda paylaşımı! Yağmur gibi beğeni yağdı

Fenerbahçe'yle yolları ayıran Caner Erkin'den duygusal veda paylaşımı! Yağmur gibi beğeni yağdı
Haberler.com - Haberler | Spor

4 yıl aradan sonra döndüğü Fenerbahçe'yle 2. kez yollarını ayırarak Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin, duygusal bir veda mesajı yayınladı. Milli futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çubuklu altında yaşadığım şampiyonlukları, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlardan bu açıklamalara kısa süre içinde binlerce beğeni geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalan Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttun. Deneyimli sol bek, sosyal medyadan yayınladığı bir yazıyla sarı-lacivertli kulübe veda etti.

"GÜZEL GÜNLERİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIM"

Fenerbahçe taraftarlarının beğeni yağmuruna tuttuğu veda mesajında Caner, "Fenerbahçe formasını giydiğim her an, sahada mücadele etme hırsını, savaşmayı hiçbir zaman bırakmadım. Çubuklu altında yaşadığım şampiyonlukları, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'yle yolları ayıran Caner Erkin'den duygusal veda paylaşımı! Yağmur gibi beğeni yağdı
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
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Fenerbahçe'yle yolları ayıran Caner Erkin'den duygusal veda paylaşımı! Yağmur gibi beğeni yağdı - Haberler Spor
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