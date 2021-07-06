F.Bahçe ve G.Saray, İrfan Can'da olduğu gibi Boupendza için de birbirine girdi
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F.Bahçe ve G.Saray, İrfan Can'da olduğu gibi Boupendza için de birbirine girdi

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Ara transfer döneminde Hatay'ın golcüsü Boupendza için rekabete tutuşan ezeli rakipler, bir kez daha karşı karşıya geldi. Acil forvete ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Galatasaray, Boupendza için Hatayspor'un kapısını çaldı. Gabonlu golcü için öncesinde 8 milyon euro talep eden Akdeniz ekibinin iştahı kabardı ve tok satıcılığa geçti. Transferde oyuncunun kararı yine belirleyici unsur olacak.

Serdar Dursun'u kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, bir forvet transferi daha yapıp diğer bölgelere odaklanmak istiyor. Geçen sezon devre arasında Boupendza için Hatay'la temas kuran Sarı-Lacivertliler, Avrupa piyasasında istediği tipte oyuncuyu bulamamasından sonra tekrar Boupendza'ya yöneldi. Ancak devreye Galatasaray da girdi.

F.Bahçe ve G.Saray, İrfan Can'da olduğu gibi Boupendza için de birbirine girdi

YARIŞ KIZIŞTI

Fenerbahçe'nin Boupendza için 6-7 milyon euro civarında bir bütçe ayırdığı konuşuluyor. Sarı-Kırmızılılar'da Gabonlu golcü için bu seviyelerde bir para ayırdı. 8 milyon euro talebi olan Hatay ise teklifleri beklemeye aldı. Boupendza'ya İtalyan ekibi Atalanta'nın da ilgisi var.

10 MİLYON EUROUYU BULABİLİR

Aaron Boupendza için 10 milyon euroyu getiren takım transferde mutlu sona ulaşacak. Ancak F.Bahçe ve G.Saray'ın bu paralara çıkması zayıf ihtimal. Boupendza, Türkiye'de kalmaya karar verirse transferin akıbetini kendisi belirleyecek.

36 MAÇTA 22 GOL

Süper Lig'de 36 karşılaşmaya çıkıp 22 gol atan Boupendza, sezonu gol kralı olarak tamamladı. Gabonlu oyuncu 9 numara, hücumun sol ve sağ kenarında da oynayabiliyor. 24 yaşındaki futbolcunun topu yarı alanda oynayan bir takımda nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu.

F.Bahçe ve G.Saray, İrfan Can'da olduğu gibi Boupendza için de birbirine girdi
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