F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı

Ülkemizde birçok takımda çalışan ve şampiyonluklar yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum'un biografi kitabı çıkıyor. Kitabında uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Daum, mahkemede daha önce görmediği bit tanığın kendisinden 2 milyon mark sızdırmaya çalıştığını yazdı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum'un hayatından kesitleri içeren kitabı Almanya'da yarın yayınlanacak. Ünlü teknik adamın "Her zaman sınırda: Yükselişim, düşüşüm, tüm hikayem" isimli biyografi kitabından bazı bölümler Bild gazetesi tarafından yayınlandı.

Daum kitabında, kariyerindeki en çarpıcı olaylardan olan kokain konusunda da açıklamalarda bulundu. Almanya'da zamanında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle konu yargıya taşınmıştı. Daum sonrasında kokain kullandığını itiraf ederken dava, para cezası ile sonuçlanmıştı.

"HİÇ SATIN ALMADIM, HEP ÜCRETSİZ İKRAM EDİLDİ"

Kullandığını itiraf etmekle birlikte, bu işin ticaretini hiçbir zaman yapmadığını belirten Alman futbol adamı bu hukuki süreç ve o dönem yaşananlara ilişkin verdiği detaylarda, "Üç ila beş gram kokain satın aldığım iddia edilmişti. Ben hiçbir zaman bir şey satın almadım. Her zaman bana ücretsiz bir şekilde ikram edilmişti" dedi.

"TANIK, HAYATIMDA GÖRMEDİĞİM BİRİYDİ"

Uyuşturucu madde satın almayı harekete geçirdiği yönündeki suçlamanın saç örneğinin kabul edilemez sonucundan ve savcılığın tanığından kaynaklandığını belirten Daum, "Ek olarak, 100 gramlık bir satın almayı harekete geçirmiştim. En azından suçlama böyleydi. Saç örneğinin kabul edilemez sonucu ve ana tanık üzerine temellendiriliyordu. Bu tanık hayatımda hiç karşılaşmadığım birisiydi. Vereceği ifadeyle beni aklamak için, avukatlarım aracılığıyla benden 2 milyon mark sızdırmaya çalıştı. Bu noktada dava artık devam etmemeliydi ama öyle olmadı, çünkü savcılık kendisinin tanıklığında ısrar etti" ifadelerine yer verdi.

(Kaynak: Milliyet)