F.Bahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldızı Ozan Tufan, çarşamba günü Rojhin Haspolat'la evleniyor

Milli maçta Norveç'e iki gol atarak herkesin gönlünde taht kuran Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat'la 31 Mart Çarşamba günü dünya evine giriyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la istemeye gittiği Rojin Haspolat'la yine Ali Başkan'ın şahitliğinde evlenecek. Çırağan Sarayı'nda kıyılacak nikahın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak.

KÜÇÜK BİR MERASİM OLACAK

2 yıldır birlikte olduğu Rojin Haspolat'ı geçtiğimiz ağustos ayında Ali Koç'un desteğiyle babasından istemeye giden Ozan Tufan, yaklaşık 1 yıldır nişanlısıyla evlilik hazırlığı yapıyordu. Hazırlıklarını tamamlayan çift, büyük gün olarak 31 Mart tarihini seçti. Çift, pandemi kuralları gereği görkemli bir düğün yerine küçük bir merasimle dünya evine girecek.

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En büyük destekçiOzan Tufan'ın kariyerindeki en büyük destekçisi, nişanlısı Rojin Haspolat. Yıldız futbolcunun her maçını takip eden Haspolat, önceki gün oynanan Türkiye-Norveç maçında yaptığı paylaşımlarla da hem milli takıma hem de Tufan'a övgüler yağdırdı.