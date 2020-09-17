F.Bahçe'nin gündemindeki Ze Luis, Çin'den gelen 5,5 milyon euroluk teklifi reddetti Fenerbahçe'nin forvet transferi için hedefleri arasında yer alan Ze Luis'in, Tianjin Teda'nın 5,5 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmediği öğrenildi.

Forvet bölgesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Porto'lu Ze Luis ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Brezilyalı futbolcu Ze Luis'in, Çin kulübü Tianjin Teda tarafından kendisine 5,5 milyon euroluk maaş teklifini geri çevirdiği öğrenildi.

10,75 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu teklifi reddedince, Çin Kulübü rotasını Tiquinho Soares'e çevirdi. İkili arasında görüşmeler sürüyor.

29 yaşındaki forvet, 2019 yazında Spartak Moskova'dan 10,75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.