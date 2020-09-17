F.Bahçe'nin gündemindeki Ze Luis, Çin'den gelen 5,5 milyon euroluk teklifi reddetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

F.Bahçe'nin gündemindeki Ze Luis, Çin'den gelen 5,5 milyon euroluk teklifi reddetti

Fenerbahçe'nin forvet transferi için hedefleri arasında yer alan Ze Luis'in, Tianjin Teda'nın 5,5 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmediği öğrenildi.

17.09.2020 17:02 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:24

Forvet bölgesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Porto'lu Ze Luis ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Brezilyalı futbolcu Ze Luis'in, Çin kulübü Tianjin Teda tarafından kendisine 5,5 milyon euroluk maaş teklifini geri çevirdiği öğrenildi.

10,75 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu teklifi reddedince, Çin Kulübü rotasını Tiquinho Soares'e çevirdi. İkili arasında görüşmeler sürüyor.

29 yaşındaki forvet, 2019 yazında Spartak Moskova'dan 10,75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

F.Bahçe'nin gündemindeki Ze Luis, Çin'den gelen 5,5 milyon euroluk teklifi reddetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Angela Merkel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Tuna Kiremitçi Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Metin Oktay Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Çocuk Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: F.Bahçe'nin gündemindeki Ze Luis, Çin'den gelen 5,5 milyon euroluk teklifi reddetti - Porto
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 17:24:36. #1.15#
title