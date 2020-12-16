F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti
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F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti

16.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:25

Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Dorukhan Toköz, siyah beyazlıların 10 milyon TL'lik teklifini reddetti. 15 milyon TL isteyen Dorukhan'ın adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Beşiktaş yönetimi, yeni sözleşme imzalamak istediği Dorukhan Toköz ile görüşmelerine devam ediyor. Milli futbolcu, siyah beyazlı yönetimin sunduğu son teklifi kabul etmedi.

Yıllık 2 milyon TL alan Dorukhan'a, maç başı ücretle beraber yıllık 10 milyon TL'yi bulan yeni bir kontrat öneren yönetim olumsuz yanıt aldı.

DORUKHAN 15 MİLYON TL İSTİYOR

24 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'tan yeni sözleşme için imza parası ve yıllık 15 milyon TL talep ediyor.

Yönetim kurulu ve oyuncunun menajeri Ahmet Bulut arasında yapılan son görüşme sonuçsuz kalırken, Dorukhan'ın Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyor.

46 MAÇTA 7 GOLE KATKI SAĞLADI

Siyah beyazlı takımın 2018-2019 sezonunda Eskişehirspor'dan bedelsiz kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, Beşiktaş forması ile siyah 46 maça çıktı. 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı, 4 asist yaptı.

F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün adı uzun süredir siyah beyazlıların ezeli rakibi Fenerbahçe ile anılıyor.

F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti
Haber Yorumları (2)
1903: sg fb ye o zaman
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BJK: Doru sen artık bu saatten sonra bjk ye faydan olmaz. git renklilere.
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