F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü Sezon ortasında Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın sakallı hali sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şaşırttı. Uzun sakallarıyla dikkat çeken tecrübeli teknik adamın teknesinden paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GALATASARAY MAÇINDAN SONRA İSTİFA ETTİ

Ersun Yanal, bu sezon ligin 23. haftasında Kadıköy'de oynanan ve 3-1 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası istifa etmiş ve sonrasında bir hafta daha görevde kalarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Trabzonspor maçının ardından sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.