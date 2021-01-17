F.Bahçe'nin anlaştığı Mesut Özil saat 00.15'te İstanbul'a gelecek
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F.Bahçe'nin anlaştığı Mesut Özil saat 00.15'te İstanbul'a gelecek

17.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:38

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.

Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin 3.5 yıllık anlaşma sağladığı yıldız futbolcu Türkiye'ye geliyor.

Türk asıllı Alman futbolcunun saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

ÖZEL UÇAK YOLA ÇIKTI

İHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan özel uçak Türkiye'den İngiltere'ye doğru yola çıktı.

Mesut Özil'in ailesi ile birlikte saat 00.15'te Türkiye'de olması bekleniyor.

F.Bahçe'nin anlaştığı Mesut Özil saat 00.15'te İstanbul'a gelecek
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