F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor

Fenerbahçe, transfer yasağı nedeniyle sarı lacivertli kulübün ceza alıcağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç ile ilgili hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

Fenerbahçe, transfer harcamaları nedeniyle ceza alacağını ileri süren gazeteci Gökhan Dinç ile ilgili açıklamada bulundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Haziran 2018 tarihinden bu yanagörevde olan Yönetim Kurulumuz, Fenerbahçemizin içinde bulunduğu mali duruma dair gereken adımları, tüm branşlarımızda titizlikle ve kararlılıkla atmakta, şeffaf açıklamalar ile kamuoyunu da düzenli olarak bilgilendirmektedir.

Futbol şubemizde atılan adımlar ve kamuoyu ile paylaşılan yapılandırmalar da ilgili kurumlar nezdinde yakından takip edilmektedir.

Kulübümüz, 2020-21 Süper Lig sezonu transfer döneminin kapanmasının hemen ardından, 6 Ekim 2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında attığı adımları KAP'a açıklamış, tüm spor kamuoyu ile de paylaşmıştır.

Tüm bunlar ortadayken; Gökhan Dinç isimli şahsın hiçbir dayanağı olmayan, büyük bir sorumsuzluk ve art niyetle bir radyo kanalında yaptığı, Kulübümüzü ve hissedarlarımızı zarara uğratabilecek yorumlar şüphe ile karşılanmıştır."

"TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ"

"Halka Açık, SPK düzenlemelerine tabii olan Fenerbahçe Futbol AŞ hakkında tamamen hayal ürünü olarak yaptığı spekülatif yorumlara dair, gerek Kulübümüzde gerekse hissedarlarımızda yaratabileceği maddi kayıplar sebebiyle bu şahısla ilgili gerekli hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu vesileyle, tüm sporseverleri gerek Kulübümüz gerekse diğer değerli Kulüpler hakkında beyanlarda bulunurken sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz."