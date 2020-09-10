F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak
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F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak

Papiss Cisse, transfer döneminin başında Fenerbahçe'nin gündemine gelse de bu transferle ilgli adım atılmamıştı. Zahavi ve Cavani gibi isimlerle adı anılan F.Bahçe'de sürpriz bir isim ilk sıraya yerleşti. Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da geçiren Papiss Cisse'yi gündemine alan sarı-lacivertliler, diğer isimlerle anlaşamazsa Cisse'ye imza attıracak.

F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak
10.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:07

Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin 1-2 gün içinde resmileşmesi beklenirken Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncunun yerini kiminle dolduracağı belirsizliğini koruyor. Gündemdeki isimlerden Eran Zahavi menajerinin sürekli fiyat yükseltmesi nedeniyle askıya alınırken, Nikola Kalinic'e de resmi siteden yalanlama geldi. Yönetimin ismi henüz basına sızmayan bazı isimlerle görüştüğü öğrenilirken, B planı olarak ise sürpriz bir ismin yedekte bekletildiği konuşulmaya başlandı; Papiss Cisse.

22 GOL ATTI

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Senegalli forvet henüz kimseyle anlaşmadı. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Cisse'nin eski hocası Erol Bulut'tan haber beklediği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin görüştüğü diğer oyuncularla anlaşamaması halinde Cisse'ye imza attıracağı ileri sürüldü.

F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak

Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki forvet için Erol Bulut'un yönetimden talepte bulunduğu da iddia edildi. Sarı-lacivertliler, yapılacak değerlendirmenin ardından Senegalli oyuncuya teklif konusunda karar verecek.

SÜPER LİG'İN ŞİFRESİNİ ÇÖZDÜ

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 gol atarak, 24 golle krallığı kazanan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından ikinci sırada yer almıştı.

İlerleyen yaşına rağmen gol yollarında etkinliğini sürdüren Papiss Cisse'nin Süper Lig'i tanıması avantaj olarak gösteriliyor. Bonservisinin elinde olması, Erol Bulut'un neler yapabileceğini bilmesi de transferini cazip hale getiriyor.

(Sabah)

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