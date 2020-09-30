F.Bahçe'de yokları oynayan Islam Slimani, Fransız devi Lyon'a transfer olmak üzere
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

F.Bahçe'de yokları oynayan Islam Slimani, Fransız devi Lyon'a transfer olmak üzere

30.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:15

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kulüp tarihinin en kötü forvetleri arasında yer alan Islam Slimani, bir dev transfere daha imza atmak üzere. Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra Fransız devi Monaco'ya imza atan Slimani, bu kez de bir diğer Fransız devi Lyon ile görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Monaco forması giyen ve inişli çıkışlı bir performansa imza atan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor.

RMC'nin haberine göre, Memphis Depay'ın transferi için Barcelona ile görüşen Lyon, Islam Slimani için girişimlere başladı.

LEICESTER BONSERVİSSİZ VERMEYE HAZIR

Leicester City'nin, sözleşmesinin sonuna 1 yıl kalan Slimani'yi bonservissiz vermeye hazır olduğu ve oyuncunun da Lyon'a gitmek için istekli olduğu vurgulandı.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

F.Bahçe'de yokları oynayan Islam Slimani, Fransız devi Lyon'a transfer olmak üzere
Haber Yorumları (4)
SÜMBÜLLÜ: Fenerbahçe dünyanın en iyi oyuncusunu bile en kötü hale getiren bir takımdır. Nedendir bilemedim hep aynı oluyor
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
TYC: ne kadar iyi futbolcuysa artık, bonservisini bedavaya vermeye çalışıyorlar, sen hiç bedavaya giden iyi futbolcu gördün mü?
Yayından Kaldır
FENERLY: Öyle haklısın ki ne diyecegımı bilemedim.
1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mike Pompeo Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Eddie Newton Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Daha Fazla Çocuk Bursa İntihar Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: F.Bahçe'de yokları oynayan Islam Slimani, Fransız devi Lyon'a transfer olmak üzere - Lyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 10:52:40. #1.14#
title