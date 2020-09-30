F.Bahçe'de yokları oynayan Islam Slimani, Fransız devi Lyon'a transfer olmak üzere

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kulüp tarihinin en kötü forvetleri arasında yer alan Islam Slimani, bir dev transfere daha imza atmak üzere. Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra Fransız devi Monaco'ya imza atan Slimani, bu kez de bir diğer Fransız devi Lyon ile görüşmelere başladı.