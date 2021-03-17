F.Bahçe'de Erol Bulut için karar verildi! Kazanmaktan başka hiçbir şansı kalmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

F.Bahçe'de Erol Bulut için karar verildi! Kazanmaktan başka hiçbir şansı kalmadı

17.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:05

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta kaybedilen Gençlerbirliği maçından sonra taraftarların şampiyonluğa olan inancı kırılmış ve teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etmişlerdi. Yönetim sezon ortasında hoca değişikliğine sıcak bakmasa bile Bulut'un takımdaki geleceğini pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi belirleyecek. Derbinin kaybedilmesi şampiyonluk yarışına havlu atılması anlamına geleceği için olası bir mağlubiyette Erol Bulut'la yollar ayrılabilir.

Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı her açıdan büyük önem taşıyor. Derbiden çıkacak skor hem sarı lacivertlilerin şampiyonluk yarışına devam edip etmeyeceğini hem de teknik direktör Erol Bulut'un durumunu belirleyecek.

TEK ÇARE 3 PUAN

Geçen haftaki Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Bulut hakkında ortaya atılan "gönderilecek", "istifa edecek" iddialarına karşın Fenerbahçe yönetimindeki genel görüş, genç teknik adamla sezon sonuna kadar devam etme yönünde. Kulüpte yapılan değerlendirmede, Beşiktaş'ı mağlup etmenin "olmazsa olmaz" koşul haline geldiği belirtilerek, camiadaki karamsar havayı sadece derbi galibiyetinin bozacağı görüşünde birleşildi.

ÇOK BÜYÜK BASKI VAR

Teknik ekibi yenilenen ve 22 oyuncu transfer edilen takımdaki değişime dikkat çeken sarı lacivertliler şunları dile getiriyor: "Bu kadrodan ilk senesinde şampiyonluk beklemek büyük baskı yaratıyor. Olmadık anda yenen bir golden sonra 'eyvah gene olmayacak' endişesi üzerimize kara bulut gibi çöküyor." Şampiyonluk baskısının bazen futbolcuları tanınmaz hale getirdiğini ifade eden yönetim kanadı, sezon ortasında teknik direktör değişikliği yapmayı düşünmüyor. Ancak Beşiktaş maçının kaybedilmesi şampiyonluk yarışına havlu atılması anlamına geleceği için her şey tersine dönebilir ve bu durumda kulüpte kartlar yeniden dağıtılır.

(SPOR ARENA)

F.Bahçe'de Erol Bulut için karar verildi! Kazanmaktan başka hiçbir şansı kalmadı
Haber Yorumları (2)
TÜRK: Kazansa da kaybetse de yollanmalı dışarı da zaten iyi fenerbahçe ama içeri de sıkıntı şimdi beşiktaşı yener içeride yenilir beşiktaş maçından sonra anında yollanmalı bu hataya göstepe maçında düştünüz trabzonu yenince yollamadınız içeride yenildik !!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KARBONAT PATLADI: Kesinle hocanın kalması lazım. İstikrar bu kulübün olmazsa olmazıdır. Bırakın sezon ortasında gönderilmesi sezon sonu dahi gönderilmesi söz konusu olamaz.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Pelin Öztekin Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Mesut Bakkal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: F.Bahçe'de Erol Bulut için karar verildi! Kazanmaktan başka hiçbir şansı kalmadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 22:22:06. #1.14#
title