Eyüpspor ve Manisa, TFF 1. Lig'de

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor, Beyaz Grup'ta da Manisa sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. TFF 1. Lig'de en son 1993-1994'te o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermişti. Gelecek sezon ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa'da ise futbolcular büyük sevinç yaşadı.