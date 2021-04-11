Eyüpspor ve Manisa, TFF 1. Lig'de
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Eyüpspor ve Manisa, TFF 1. Lig'de

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Eyüpspor ve Manisa, TFF 1. Lig'de

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor, Beyaz Grup'ta da Manisa sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. TFF 1. Lig'de en son 1993-1994'te o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermişti. Gelecek sezon ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa'da ise futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçlarından sonra Kırmızı Grup'ta Eyüpspor ve Beyaz Grup'ta da Manisa sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1. Lig''e yükselme sevincini yaşadı.

18 PUAN FARK ATTI

2.Lig'de Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Eyüpspor, sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kalan Eyüpspor, puanını 79'a çıkardı. Haftaya lig ikincisi Sakaryaspor'un 18 puan önünde giren Eyüpspor, bu sonuçla TFF 1. Lig'e yükseldi.

İLK DEFA 1.LİG'DE MÜCADELE EDECEKLER

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa, bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki müsabakanın 21. dakikasında Noyan Öz'ün golüyle öne geçen Uşakspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ahmet Kesim'in 90+1. dakikada penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-1 eşitliği yakalayan Manisa, müsabakadan 1 puanla ayrıldı.Takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un da berabere kalmasıyla son 5 haftaya rakibinin 15 puan önünde 78 puanla giren Manisa, gelecek sezon ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 18:16:47. #1.14#
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