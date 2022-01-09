Eyüpspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Zafer Turan, zor bir maç oynadıklarını ve buldukları pozisyonu değerlendirerek galip geldiklerini dile getirdi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Turan, dün kalp krizi sonucu kaybettikleri, Eyüpspor tribünlerinin sevilen ismi Cenk Sandalcı için çok üzüldüklerini ve galibiyetle buruk sevinç yaşadıklarını belirtti.

Ligde artık kolay maç olamadığının altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Ligin boyu kısalıyor, hem şampiyonluğa hem de küme düşmemeye oynayan takımların mücadelesi var. Bundan sonraki tüm maçların zor geçeceğini biliyoruz. Bugün de o maçlardan biriydi. Çok pozisyon yoktu, bir iki pozisyon vardı. Biz birini değerlendirip kazanmasını bildik. Bundan sonra maçlar böyle zor geçecek. Hedeften kopmamak için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kötü gidişatımızı düzelttiğimiz için mutluyuz. Bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız."

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, eksikleri nedeniyle özellikle hücumda üretken olamadıklarını söyledi.

Eyüpspor'un zirveyi hedefleyen bir takım olduğunu hatırlatan Diyadin, "Maça sakatlıklarla geldik, maçın içinde de özellikle orta saha bölgesinde oyuncu eksiğimiz vardı. Oyunu etkiliyor bu durumlar. 2-3 oyuncu dar kadro için önemli, özellikle ofansif olarak oyunu tutma yönünde. Bu tür eksikler olunca iyi mücadeleyle bir şeyler kazanabiliyorsunuz. Mücadele ettik ama Eyüpspor'un hamle şansları vardı. Kaliteli ayaklarını yükseltince golü buldular. Bizim transfer yasağımızın olması hem de sakatlıkların bulunması bizi bu maçta da etkiledi. Korkarım ki önümüzdeki süreçte de etkileyecek, görüntü bu." ifadelerini kullandı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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