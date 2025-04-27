Eyüpspor Galatasaray maç özeti ve golleri nasıl izlenir? (VİDEO) Eyüpspor Galatasaray maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Eyüpspor Galatasaray maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eyüpspor Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Eyüpspor Galatasaray maçı özeti nasıl izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Eyüpspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, detaylar...

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Eyüpspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Eyüpspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

EYÜPSPOR GALATASARAYMAÇI KAÇ KAÇ?

Eyüpspor Galatasaray maçı henüz sona ermedi.

EYÜPSPOR GALATASARAYMAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Eyüpspor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Eyüpspor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

EYÜPSPOR GALATASARAYMAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek. Maç özetini beİN platformlarından izleyebilirsiniz.

EYÜPSPOR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Eyüpspor 11':



Galatasaray 11'i: