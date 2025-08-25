Eyüpspor Alanyaspor CANLI izleme linki var mı? Eyüpspor Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Merakla beklenen bu kritik maç için yayın detayları da netleşmeye başladı. Taraftarların en çok sorduğu, "Mücadele hangi kanalda ekrana gelecek, canlı izleme seçeneği var mı?" sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

EYÜPSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Eyüpspor ile Alanyaspor arasındaki kritik karşılaşma 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

EYÜPSPOR - ALANYASPOR MAÇININ SKORU NE?

Eyüpspor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği maç henüz başlamadı.

EYÜPSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

İki ekip arasındaki Süper Lig mücadelesi, İstanbul'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.