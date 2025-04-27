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Eyüpspor'a transfer yasağı mı geldi?

Eyüpspor'a transfer yasağı mı geldi?
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Eyüpspor'a kritik karşılaşma öncesinde FIFA'dan kötü haber geldi. Peki, Eyüpspor'a transfer yasağı mı geldi?

FIFA, Süper Lig takımlarından Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Karar, FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Eyüpspor'a transfer yasağı mı geldi?

EYÜPSPOR'A TRANSFER YASAĞI MI GELDİ?

Ligdeki ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, FIFA'dan gelen haberle üzüntü yaşadı. FIFA, Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Eyüpspor'un ceza ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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