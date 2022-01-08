Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Gündemimizde ama öncelikli konular arasında değil

Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) konusu yılan hikayesine döndü. Yasa çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda belirsizlik sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya dair yeni açıklamalar geldi. Çalışma programı içinde Eyt'lilerin de bulunduğunu belirten Bilgin, önceliklerinin emeklilerin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel gibi konuların olduğunu söyledi.

Bakan Bilgin EYT konusunda şunları söyledi:

"Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş. Bu konuda AYM kararı var. AYM, 'Yaş da bu işin şartlarından biri, yerine getirilmelidir' diyor. Prim ödeyen insan ile emekli olan insan sayısı arasında bir oran var. Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Devlet düzenlemeleri yaparken, yasal değişiklikleri yaparken bunları dikkate alıyor.

"AŞAMA AŞAMA SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ"

Önümüzdeki çalışma programları içinde bunlar var ama aşama aşama sorunları çözüyoruz. Zaman veremem. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel. Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız.

"HALININ ALTINA SÜPÜRÜLÜYOR GİBİ DÜŞÜNÜLMESİN"

Türkiye'nin her sosyal sorunu bakanlığımızın sorunudur. Önceliklerimize göre çözüleceği bir süreç yönetimi var. Halının altına süpürülüyor gibi düşünülmesin. Türkiye'nin imkanları ve şartlarını dikkate alarak mutlaka bu sorunu çözeceğiz. Bu bizim sorumluluk alanımızdır."

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