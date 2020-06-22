HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Evsel atıkların trenle taşınacağı noktalar belli oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, evsel katı atıkların trenle taşınması noktasında belirlenen sahaların tahsisiyle ilgili olarak TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Evsel atıkların trenle taşınacağı noktalar belli oldu
22.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:35

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, evsel katı atıkların trenle taşınması noktasında belirlenen sahaların tahsisiyle ilgili olarak TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve TCDD 3. Bölge Müdürlüğü arasında evsel katı atıkların taşınması noktasında imzalanan protokolün ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne gelecek olan çöplerin aktarım yerlerini belirledi. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk ile birlikte TCDD İzmir 3. Bölge Müdür Vekili Murat Bakır'ı ziyaret etti.

Günlük 700 ton atık taşınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği yatırım ve projeleri ile ilklerin belediyesi olduğunu ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "9 Ocak 2020 tarihinde TCDD 3. Bölge Müdürlüğü ile evsel katı atıkların Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne trenle taşınması noktasında protokol imzalamıştık. Bu tarihten itibaren hızla harekete geçtik. Bilindiği üzere ilçelerdeki çöpler, tırlar vasıtasıyla Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne taşınmakta. Evsel katı atıkların taşınması noktasında yeni bir dönemin eşiğindeyiz. İlçelerden toplanan evsel katı atıkları belirlediğimiz 2 noktada trene aktarmayı hedefliyoruz. Akhisar (Süleymanlı) - Yunusemre (Muradiye) ve Alaşehir (Killik) - Yunusemre (Muradiye) şeklinde iki hat olarak planlama yaptık. Günlük en az 700 ton atık bu noktalardan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne aktarılacak. Demir yollarının aktif kullanılması noktasında Evsel katı atıkların trenle taşınması karbon salınımının azalmasına, trafik yükünün hafiflemesine Türkiye'de öncü olacak bu yöntem, yakıt tasarrufunun sağlanması noktasında kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılmasına da örnek olacaktır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Ekonomi
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Ekonomi
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Ekonomi
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Ekonomi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Ekonomi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak Binali Yıldırım
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Hülya Avşar Kerimcan Durmaz
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: Evsel atıkların trenle taşınacağı noktalar belli oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 18:39:35. #1.15#
title