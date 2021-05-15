Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı
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Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonluğuna +1 averajla ulaşan Beşiktaş'ta zirvenin en büyük mimarı oyuncu grubundan Rachid Ghezzal oldu. Cezayirli futbolcunun transferin son gününde evraklarının yetişmesini sağlayan motorlu kurye, farkında olmadan şampiyonluğa katkı verdi. Göztepe maçında penaltıdan golünü atan Cezayirli, toplamda 8 gol ve 17 asistle sezonu tamamladı.

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş mutlu sona ulaştı. 2020-2021 sezonunda Vincent Aboubakar ile birlikte verdiği gol katkısıyla siyah beyazlıları şampiyonluğa sürükleyen en önemli isim 29 yaşındaki Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal oldu. Kartal'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Cezayirli oyuncu futbol kariyerinin en parlak dönemine siyah beyazlılarda imza attı. İzmir deplasmanında Göztepe karşısında dakikalar 69'u gösterirken takımını 2-1 öne geçiren penaltı golünü atan Ghezzal şampiyonluğu getirdi.

EVRAKLARI KURYE YETİŞTİRDİ

31 maçta 8 gol ve 17 asistlik performansla kendi rekorunu da kıran Ghezzal'ın 5 Ekim 2020'de TFF'ye yetiştirilen evrakları bir anlamda şampiyonluğun asisti oldu. Transferin son gününde Sergen Yalçın'ın da ısrarıyla kadroya dahil edilen Ghezzal'ın evraklarını trafiğe takılmamak için motorlu kurye ile TFF'ye ulaştıran Beşiktaş yönetiminin yüzü, yıldız oyuncunun ortaya koyduğu müthiş performansla güldü. Beşiktaş'ın tarihi şampiyonluğunda kilit rol oynayan Ghezzal'ın evraklarını yetiştiren motorlu kurye şampiyonluğun halkalarından biri haline geldi.

Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı

ALEX VE BATALLA'YI GERİDE BIRAKTI

Süper Lig'de 25 gole direkt katkı veren Ghezzal 17 asistiyle asist krallığında zirvenin sahibi oldu. Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 8 gole ulaşan Rachid Ghezzal, kariyerinde en fazla gol attığı sezonu egale etti (2015/16'da Lyon formasıyla 8). Son 15 yılda 2010-11'de Alex de Souza ve 2012-13'te Bursaspor'da Pablo Martin Batalla, sezonu 17'şer asistle tamamlayarak asist krallığında zirvede yer almıştı. 2015/16'da Lyon'da bir sezonda 19 gollük skor katkısını geride bırakan yıldız oyuncu, 5 sezon önceki 38 maçlık periyottaki 10 gol, 9 asistlik performansını geçti.

Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı
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