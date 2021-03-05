Everton maçında attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Diagne, bu sezon 3. kez aynı durumu yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Everton maçında attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Diagne, bu sezon 3. kez aynı durumu yaşadı

05.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:25

Ara transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a transfer olan Mbaye Diagne Premier Lig'de gündem olmaya devam ediyor. Everton maçının 90+3. dakikasında kaydettiği gol VAR kararıyla iptal edilen Senegalli golcü, bu sezon Premier Lig'de 3. kez VAR'a takılmış oldu.

Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'ın Ocak'ta Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne'nin talihsizliği devam ediyor. WBA formasıyla 7 maçta 1 gol ve 1 asist performans sergileyen ve taraftarın beğenisini kazanan Diagne, Premier Lig'de Everton maçına damga vurdu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 65. dakikasında Richarlison konuk takımı öne geçirdi.

DAHA ÖNCE DE 2 GOLÜ İPTAL EDİLMİŞTİ

Golden sonra ataklarını sıklaştıran WBA'da Mbaye Diagne 90+3'de takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Ancak VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı. Böylece bu sezon Diagne'nin 3. golü de VAR'a takılmış oldu.

Golcü oyuncu daha önce Tottenham maçında da 2 gol atmış ve 2 gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

Senegalli golcü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kendimi artık Premier Lig'e tamamen adapte olmuş gibi hissediyorum. Buradaki maçların zorluğu hoşuma gidiyor. Ben galip gelmek ve gol atmak için savaşmayı seviyorum. Her takıma karşı gol atabileceğimi herkese göstermek istiyorum" demişti.

Everton maçında attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Diagne, bu sezon 3. kez aynı durumu yaşadı
Haber Yorumları (1)
X: bomboş bir haber
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Özlem Zengin Nikol Paşinyan Fahrettin Koca
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Sedat Kapurtu
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Everton maçında attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Diagne, bu sezon 3. kez aynı durumu yaşadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:12:08. #1.14#
title