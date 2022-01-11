Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bazı maçlar ertelendi. Peki, Everton - Leicester City maçı yok mu, ertelendi mi? Everton - Leicester City İngiltere Premier Lig maçı neden yok, neden ertelendi? Detaylar sizlerle...

EVETRON - LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Maç normalde bugün 11 Ocak Salı 2022 tarihinde saat 23:00 'da oynanacaktı. Fakat maçta erteleme kararı geldi.

EVETRON - LEİCESTER CİTY MAÇI NEDEN ERTELENDİ, MAÇ NEDEN YOK?

Everton - Leicester City maçı artan koronavirüs vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre Leicester City'deki bazı oyuncuların korona testi pozitif çıktı. Ayrıca Leicester City'de sakatların fazla olması ve bazı oyuncularının Afrika Uluslar Kupası'nda oynamasından dolayı takımın erteleme talep ettiği duyuruldu. Bundan dolayı talebin kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

Maç ileriki bir tarihe ertelendi.

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