Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı

05.12.2020 17:42 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:46
Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un son dakikalarda oyuna girdiği maçta Everton, konuk olduğu Burnley ile 1-1 berabere kaldı ve üst sıralara çıkma şansını yitirdi.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 beraber kaldı.

Mücadelede ilk gol 3. dakikada Burnleyli Robbie Brady'den geldi. Everton'un golünü ise 45+3. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti.

Cenk Tosun'un yedek başladığı maçta Ancelotti, milli futbolcumuzu 89. dakikada oyuna dahil etti. Bu sonucun ardından Everton, 17 puanla 7 sırada yer aldı. Burnley ise 6 puanla 19 sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Burnley deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Everton ise evinde Chelsea'ye konuk edecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Alişan Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Necip Uysal Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Aralık Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 17:46:40. #1.15#
title