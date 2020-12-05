Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un son dakikalarda oyuna girdiği maçta Everton, konuk olduğu Burnley ile 1-1 berabere kaldı ve üst sıralara çıkma şansını yitirdi.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 beraber kaldı.

Mücadelede ilk gol 3. dakikada Burnleyli Robbie Brady'den geldi. Everton'un golünü ise 45+3. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti.

Cenk Tosun'un yedek başladığı maçta Ancelotti, milli futbolcumuzu 89. dakikada oyuna dahil etti. Bu sonucun ardından Everton, 17 puanla 7 sırada yer aldı. Burnley ise 6 puanla 19 sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Burnley deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Everton ise evinde Chelsea'ye konuk edecek.