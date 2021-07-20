Everton'da forma giyen bir futbolcu, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı
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Everton'da forma giyen bir futbolcu, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı

Everton'da forma giyen bir futbolcu, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı
Haberler.com - Haberler | Spor

Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen bir futbolcu çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Everton'dan yapılan açıklamada, "Polis soruşturması nedeniyle bir futbolcumuzun sözleşmesini askıya aldığımızı doğrulayabiliriz. Kulüp yetkilileri soruşturmaya destek vermeye devam edecek ve şu an başka açıklama yapılmayacak" ifadelerine yer verdi.

Premier Lig skandal bir olayla çalkalanıyor. Everton'da bir futbolcu çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı alındı. İngiliz ekibi konuyla ilgili açıklama yaparken futbolcunun sözleşmesinin askıya alındığını duyurdu.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Everton kulübü yaptığı açıklamada, polis soruşturmasındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını doğruladı ve yetkilileri soruşturmalarla desteklemeye devam edeceğini belirtti. Futbolcu, daha sonra soruşturma sonuçlanana kadar kefaletle serbest bırakıldı.

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