Everton'da forma giyen bir futbolcu, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı

Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen bir futbolcu çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Everton'dan yapılan açıklamada, "Polis soruşturması nedeniyle bir futbolcumuzun sözleşmesini askıya aldığımızı doğrulayabiliriz. Kulüp yetkilileri soruşturmaya destek vermeye devam edecek ve şu an başka açıklama yapılmayacak" ifadelerine yer verdi.