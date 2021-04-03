Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir
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Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan teknoloji programında, internet kullanıcıları için kritik öneme sahip bilgiler paylaşıldı. Uzman isimler, evinde internet kullanıp şifre değiştirmeye üşenenleri bekleyen tehlikeleri detaylarıyla anlattı.

Türkiye'de internet haberciliğinin öncü kuruluşlarından olan Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden önemli konukları ağırlanmaya devam ediyor. Mayasoft Genel Müdürü Yasin Aşır'ın sunduğu teknoloji programında, bu hafta siber güvenlik konusunda çok önemli bilgiler paylaşıldı.

Yasin Aşır ve konukları Privia Security Kurucusu Eyüp Çelik ve Mayasoft Ağ ve Güvenlik Mimarı Alper Karaoğlan, internet kullanıcıları için hayati bilgiler paylaştı.

Özellikle evde internet kullanıp basit bir şifre değişimini önemsemeyen kullanıcılara kritik uyarılarda bulunuldu.

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Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir
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