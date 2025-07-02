Evann Guessand Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Evann Guessand Fenerbahçe'ye gelecek mi?
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Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, bir golcü transferi için daha harekete geçti. Evann Guessand Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe, Nice forması giyen golcü oyuncu Evann Guessand'ı transfer etmek adına 25 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Peki, Evann Guessand Fenerbahçe'ye gelecek mi?

EVANN GUESSAND FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Ligue 1 ekibi Nice'in formasını giyen Evann Guessand'ı kadrosuna katmak için Fransız kulübüne 25 milyon euroluk bir teklif hazırladı.

ACELEYE GETİRMEK İSTEMİYOR

Haberde, transferin henüz netlik kazanmadığı, Guessand'ın kariyer planlamasını aceleye getirmek istemediği ve bu nedenle Türkiye'den gelecek bir teklifi hemen kabul etmeyeceği belirtildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin dışında Brighton ve Roma'nın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki forvetin Nice ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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