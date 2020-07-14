Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları TUİK bugün yaptığı açıklamada konut satışlarının haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209 arttığını belirtti. İstatistikten sonra bankaların konut için verdiği kredi oranları merak konusu oldu. İşte Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün yaptığı açıklama ile konut satışlarının haziran ayında yüzde 209 arttığını belirtti. Söz konusu istatistiğin ardından vatandaşlar bankaların konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. İşte Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların ihtiyaç, taşıt,konut kredisi faiz oranları. VAKIFBANK FAİZ ORANLARI: Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64 İkinci el konut kredisi: 0.74 Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69 İkinci el araç faizi: 0.82 ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI: Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64 İkinci el konut kredisi: 0.74 Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69 İkinci el araç faizi: 0.82 HALKBANK FAİZ ORANLARI: Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64 İkinci el konut kredisi: 0.74 Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69 İkinci el araç faizi: 0.82 İhtiyaç kredisi: 1.07 GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI: İhtiyaç kredisi: 0.99 Konut kredisi: 0.91 Taşıt kredisi: 1.14 AKBANK FAİZ ORANLARI: Direkt kredi: 1.49 İhtiyaç kredisi: 1.45 Taşıt kredisi: 1.10 İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI: İhtiyaç kredisi (sigortalı): 0.89 Taşıt kredisi: 0.87 Ev kredisi: 0.87 YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI: Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.54 Konut kredisi: 0.89 Taşıt kredisi: 0.89 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI: İhtiyaç kredisi: 0.89 Taşıt kredisi: 0.9 Konut kredisi: 1.1 QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI: İhtiyaç kredisi: 0.89 Konut kredisi: 1.18 Taşıt kredisi: 1.45 DENİZBANK FAİZ ORANLARI: Taşıt kredisi: 1.16 İhtiyaç kredisi: 1.24 Mortgage kredisi: 1.09